 

Осы оказались полезными для экосистемы

30.04.2021, 21:40, Новости дня
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В университетском колледже британской столицы доказали, что осы не являются насекомыми-паразитами. Наоборот, они весьма полезны для экосистемы нашей планеты.

Более того, осы полезны для нашей экономики и даже для здоровья людей. Откровенно говоря, их роль не намного меньше, чем у пчел. Разве только мед у них отобрать мы не можем, шутят ученые.

Осы – хищники, уничтожающие паразитов среди насекомых. Кроме того, они все-таки опыляют те же самые растения, что и пчелы, с которых мы с вами собираем плоды. Существует примерно 33 тыс. видов ос. И ни один из них исследователи не рискнули назвать бесполезными существами. Поэтому, не стоит уничтожать осиные гнезда, если они, конечно, не завелись в вашем собственном доме.



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