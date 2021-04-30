 

В Петербурге поймали «вступавших в брак» с умершими охотников за квартирами

30.04.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве, по версии следствия, они обманным путем завладели пятью квартирами умерших горожан и причинили ущерб городу на 24 млн рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Организаторами схемы оказались пятеро мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, они создали две подгруппы, в их состав входили 11 человек, передает «Фонтанка» со ссылкой на сообщение ведомства.

Одна подгруппа работала в Дагестане, вторая – в Петербурге. В Северо-Кавказском регионе оформлялись поддельные свидетельства о заключении брака между умершим собственником квартиры и одним из участников группы. Эти подделки предъявляли нотариусу в Петербурге, после чего открывалось наследное дело.

В итоге мошенники успели завладеть пятью квартирами в Кировском, Калининском, Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах города. Все эти квартиры должны были отойти в собственность городу.

Общая стоимость имущества составила около 24 млн рублей.

10 подозреваемым предъявили обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество. Наложен арест на денежные средства, изъятые у одного из них. Дело передали в суд.

Ранее в Новгородской области нашли подозреваемого в убийстве композитора Леонида Печникова, убийство было совершено более 13 лет назад из-за его квартиры в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / На шахте “Новодружеская” в Луганской области погиб горняк – Волынец

24.02 / В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 силовиков

01.09 / Меркель ответила на угрозы США ввести санкции по «Северному потоку – 2»

01.07 / Явка на голосовании по Конституции за шесть дней составила 55,22%

30.09 / В общественном транспорте Санкт-Петербурга ужесточили масочный режим

29.01 / В приложении «Метро Москвы» появилась новая функция

23.02 / В Марокко найдена окаменелость доисторической рыбы возрастом 66 млн лет

09.02 / В Бразилии продажи новых автомобилей снизились на 11%

06.04 / В РФ закрылась планировавшая заниматься космотуризмом компания

26.01 / Борьба с пандемией заставила Байдена отложить вопрос отношений с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика