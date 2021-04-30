В Петербурге поймали «вступавших в брак» с умершими охотников за квартирами

В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве, по версии следствия, они обманным путем завладели пятью квартирами умерших горожан и причинили ущерб городу на 24 млн рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Организаторами схемы оказались пятеро мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, они создали две подгруппы, в их состав входили 11 человек, передает «Фонтанка» со ссылкой на сообщение ведомства.

Одна подгруппа работала в Дагестане, вторая – в Петербурге. В Северо-Кавказском регионе оформлялись поддельные свидетельства о заключении брака между умершим собственником квартиры и одним из участников группы. Эти подделки предъявляли нотариусу в Петербурге, после чего открывалось наследное дело.

В итоге мошенники успели завладеть пятью квартирами в Кировском, Калининском, Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах города. Все эти квартиры должны были отойти в собственность городу.

Общая стоимость имущества составила около 24 млн рублей.

10 подозреваемым предъявили обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество. Наложен арест на денежные средства, изъятые у одного из них. Дело передали в суд.

Ранее в Новгородской области нашли подозреваемого в убийстве композитора Леонида Печникова, убийство было совершено более 13 лет назад из-за его квартиры в Москве.