Немецкое издание раскритиковало Борреля за «ляпы» в дискуссии с Москвой

Европейские политики, в том числе представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, склонны допускать «ляпы», они непоследовательны в отношениях с Россией, пишет немецкое издание Spiegel.

Боррель после встречами с главами МИД ЕС заявил, что у украинских границ якобы находятся 150 тыс. российских военных, на вопрос об источнике этих данных глава дипломатии отметил, что это «число, от которого стоит отталкиваться», позже сотрудники Борреля уточнили, что число военных ближе к 100 тысячам, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью издания.

«Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится все более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики», – указал Spiegel.

Также критике подверглось поведение Борреля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. «Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал», – указало издание.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявлял, что полноценный диалог РФ и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.