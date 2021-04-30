 

Немецкое издание раскритиковало Борреля за «ляпы» в дискуссии с Москвой

30.04.2021, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейские политики, в том числе представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, склонны допускать «ляпы», они непоследовательны в отношениях с Россией, пишет немецкое издание Spiegel.

Боррель после встречами с главами МИД ЕС заявил, что у украинских границ якобы находятся 150 тыс. российских военных, на вопрос об источнике этих данных глава дипломатии отметил, что это «число, от которого стоит отталкиваться», позже сотрудники Борреля уточнили, что число военных ближе к 100 тысячам, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью издания.

«Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится все более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики», – указал Spiegel.

Также критике подверглось поведение Борреля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. «Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал», – указало издание.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявлял, что полноценный диалог РФ и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / ОЗХО заявила о токсичных химикатах в анализах Навального

23.03 / МИД Турции вызвал посла России из-за авиаударов в сирийском Идлибе – СМИ

18.07 / В Харькове нашли завернутое в ковер тело мужчины

19.03 / ЕСПЧ приостановил экстрадицию в США воевавшего на Донбассе американца Ленга

22.03 / Россияне рассказали о связанных с интернетом угрозах

26.03 / “Надеюсь, ему хватит мудрости сделать правильный выбор”. Князь Монако прокомментировал интервью принца Гарри

26.01 / Протестующих в Нидерландах разогнали спецназом

22.02 / Гривна подешевела относительно евро

31.10 / Посольство Франции в Москве заявило о террористической угрозе и попросило РФ усилить охрану

08.12 / Россия создаст свою орбитальную космическую станцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика