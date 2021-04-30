 

ДТЭК покупает акции “Кировоградоблэнерго”

30.04.2021, 20:34, Новости дня
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“Основная цель компании – повышение надежности электроснабжения, снижение уровня потерь и повышение качества обслуживания клиентов города Кропивницкого и Кировоградской области. Мы планируем реализовывать комплексную программу модернизации существующих активов, а также проводить системную автоматизацию и цифровизацию управления электросетями в ЧАО “Кировоградоблэнерго”, – прокомментировал сделку генеральный директор “ДТЭК Сети” Иван Гелюх.

Покупка акций компании обусловлена решением развивать бизнес по распределению электроэнергии, который оценивает как перспективный и важный для трансформации энергетического рынка Украины, отметили в ДТЭК. В компании подчеркнули, что операторы систем распределения “ДТЭК Сети”, в частности “ДТЭК Киевские электросети” и “ДТЭК Днепропетровские электросети”, являются одними из самых эффективных в стране.

“По итогам 2020 года в Днепропетровской области показатель SAIDI (время отключений электроэнергии у потребителей в год) составляет 441 минут, что на 46% меньше, чем средний показатель по Украине – 816 минут в год – или на 39% меньше, чем в ЧАО “Кировоградоблэнерго” – 730 минут в год”, – сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что работа каждого облэнерго – естественной монополии на конкретной территории – регулируется со стороны НКРЭКУ.

“Национальный регулятор НКРЭКУ контролирует работу операторов системы распределения, накладывая на них обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии. Таким образом, концентрация новых активов компанией ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию”, – сказано в сообщении на сайте компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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