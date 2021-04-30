В компании Apple запустили производство чипов второго поколения для ноутбуков

Похоже, американская компания Apple прочно стала на рельсы независимости од поставок другого американского гиганта – Intel. После того, как «яблочники» выпустили первую версию ноутбучного чипа, к запуску на конвейере уже подготовлена вторая.

Напомним, что анонс разработанных чипов M2 состоялся примерно неделю назад во время презентации двух новых устройств – iMac и iPad Pro. Планшеты, однако, выйдут с процессорами М1, однако производитель сообщил, что в недалеком будущем их оснастят вторым поколением фирменных чипов М2 или Apple M1X.

Также из компетентных источников стало известно, что компания TSMC уже запустила производство SoC, необходимых для комплектации устройств, выпускаемых под брендом Apple.