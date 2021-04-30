 

В Киеве объявили о реабилитации последнего расстрелянного бандеровца

30.04.2021, 19:46, Новости дня
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На Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР бандеровца Ивана Гончарука, сообщил член национальной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и глава академических программ центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

Гончарук являлся членом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской в РФ и запрещена), он был расстрелян в 1989 году, сообщил Бирчак, передает RT.

По его словам, харьковского пенсионера судили по обвинениям, за которые он уже отбыл наказание и был освобожден.

Место захоронения Гончарука до сих пор неизвестно.

Напомним, на Украине деятельность УПА, сотрудничавшей с фашистами и боровшимися с Советским Союзом, признана борьбой за независимость страны. В 2015 году занимавший пост президента Петр Порошенко подписал закон о героизации УПА.

УПА действовала с весны 1943 года, ими была организована Волынская резня – массовое уничтожение этнических поляков в Волыни и другие военные преступления.



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