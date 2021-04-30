 

В Росии микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли шестеро детей

30.04.2021, 19:40, Новости дня
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На  535-м км трассы Астрахань – Ставрополь столкнулись автомобиль “ВАЗ-2109”, грузовой автомобиль и автобус Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП погибло шестеро детей.

“Интерфакс” позже уточнил, что в микроавтобусе ехала юношеская команда баскетболисток из Волгограда. 

В министерстве спорта Карачаево-Черкессии журналистам сообщили, что дети ехали на турнир по баскетболу среди женских команд 2008–2009 годов рождения. Соревнования должны были состояться в Черкесске.

Чиновник отметил, что обсуждается вопрос об отмене соревнований.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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