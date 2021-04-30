Симоньян пригрозила добиваться закрытия Facebook. Соцсеть удалила страницу проекта RT

“Формулировка – как обычно: за нарушение правил сообщества”, – написала пропагандистка.

По ее словам, на аккаунт было подписано 800 тыс. человек.

Фейсбук удалил страницу нашего проекта Redfish с 800 тысячами подписчиков после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини.

Формулировка — как обычно: за нарушение правил сообщества.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 30, 2021

Она написала, что не очень понятно, что именно так оскорбило сообщество.

“Фотографии [лидера итальянской Национальной фашистской партии Бенито] Муссолини, упоминание холокоста или вообще само существование проекта Redfish, от которого западный истеблишмент давно чешется во всех местах”, – отметила пропагандистка.

Не очень понятно, что именно так оскорбило это самое ‘сообщество’ — фотографии Муссолини, упоминание холокоста или вообще само существование проекта Redfish, от которого западный истеблишмент давно чешется во всех местах.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 30, 2021

Симоньян пообещала добиваться закрытия Facebook, если страницу проекта не разблокируют.

“Если страницу не вернут, обещаю лично добиваться закрытия фейсбука”, – заявила она.

Если страницу не вернут, обещаю лично добиваться закрытия фейсбука.#FacebookBringBackRedfish

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 30, 2021

Роскомнадзор 30 апреля направил письмо в адрес Facebook Inc с требованием снять ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта Redfish. Сообщение об этом опубликовал сайт Роскомнадзора.

“В письме отмечается, что данные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ”, – отметили в релизе.

Регулятор подчеркнул, что на соцсеть могут наложить административный штраф до 1 млн руб. ($13,3 тыс.), повторный отказ выполнить требования повлечет увеличение штрафа до 3 млн руб. ($39,3 тыс.).

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