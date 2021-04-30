 

Симоньян пригрозила добиваться закрытия Facebook. Соцсеть удалила страницу проекта RT

30.04.2021, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Формулировка – как обычно: за нарушение правил сообщества”, – написала пропагандистка.

По ее словам, на аккаунт было подписано 800 тыс. человек.

Фейсбук удалил страницу нашего проекта Redfish с 800 тысячами подписчиков после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини.

Формулировка — как обычно: за нарушение правил сообщества.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 30, 2021

Она написала, что не очень понятно, что именно так оскорбило сообщество.

“Фотографии [лидера итальянской Национальной фашистской партии Бенито] Муссолини, упоминание холокоста или вообще само существование проекта Redfish, от которого западный истеблишмент давно чешется во всех местах”, – отметила пропагандистка.

Не очень понятно, что именно так оскорбило это самое ‘сообщество’ — фотографии Муссолини, упоминание холокоста или вообще само существование проекта Redfish, от которого западный истеблишмент давно чешется во всех местах.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 30, 2021

Симоньян пообещала добиваться закрытия Facebook, если страницу проекта не разблокируют.

“Если страницу не вернут, обещаю лично добиваться закрытия фейсбука”, – заявила она.

Если страницу не вернут, обещаю лично добиваться закрытия фейсбука.#FacebookBringBackRedfish

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 30, 2021

Роскомнадзор 30 апреля направил письмо в адрес Facebook Inc с требованием снять ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта Redfish. Сообщение об этом опубликовал сайт Роскомнадзора.

“В письме отмечается, что данные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ”, – отметили в релизе.

Регулятор подчеркнул, что на соцсеть могут наложить административный штраф до 1 млн руб. ($13,3 тыс.), повторный отказ выполнить требования повлечет увеличение штрафа до 3 млн руб. ($39,3 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / Увеличилось число погибших из-за столкновений на границе Киргизии и Таджикистана

30.04 / Магазин Microsoft Store вдвое уменьшил комиссию

09.03 / Мендель рассказала, как Зеленский отреагировал на слухи о ее беременности от него

22.10 / В Карабахе заявили об уничтожении турецкого беспилотника

23.12 / Ученые описали ранее неизвестную форму льда

27.08 / В мире: Запад ждет возвращения Лукашенко в свои объятия

16.10 / Олег Тиньков пообещал купить «этот гавно-Яндекс»

17.08 / Китай приветствовал предложение Путина об онлайн-саммите по Ирану

10.12 / Палата представителей США продлила финансирование правительства

15.02 / Левитан вновь поздравит ростовчан с днем освобождения от фашистских оккупантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика