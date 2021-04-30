 

В Санкт-Петербурге массово скупают жесткие диски для майнинга

30.04.2021, 18:58, Новости дня
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Chia Coin стал фишкой Санкт-Петербурга. Майнеры массово скупают диски, так как для добычи данной криптовалюты необходимы не дефицитные видеокарты, а обычные харды.

У экспертов, тем временем, возникает простой и естественный вопрос: а не приведет ли данный бум к дефициту накопителей? Ведь бум начался не только во второй российской столице, но и на территории Китая, например.

По имеющимся данным спрос на накопители HDD и SDD большой емкости в Санкт-Петербурге только в период с 13 по 25 апреля сего года вырос на 23%. Статистика красноречива. Россияне начали майнить новую криптовалюту. Кстати, в предыдущие две недели спрос также увеличился на 14% на те же самые устройства. Что же будет дальше?



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