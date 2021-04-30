Проект «Профстажировки 2.0» продлил прием заявок на конкурс студенческих работ

К проекту «Профстажировки 2.0» присоединилось большое число новых вузов и работодателей, по этой причине принято решение продлить регистрационную кампанию на две недели, до 15 мая.

Принять участие в конкурсе студенческих работ могут учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений. По результатам решения кейсов студенты получат возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Проект «Профстажировки 2.0» реализуется АНО «Россия – страна возможностей» совместно с Общероссийским народным фронтом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Чтобы стать участником конкурса и получить шанс на стажировку в ведущих компаниях различных отраслей, студенту нужно зарегистрироваться на платформе профстажировки.рф и выбрать для решения кейс от работодателя. За последние дни к проекту присоединились компании-партнеры, кейсы которых уже вызвали большой интерес студентов. Но ребятам требуется время, чтобы изучить предложенные для решения бизнес-задачи. Мы получили много обращений с просьбами не закрывать прием заявок в апреле и дать возможность присоединиться к четвертому сезона конкурса всем желающим», – рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

В апреле на платформе конкурса появились кейсы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь», АО «Гознак», госкорпорации «Росатом», благотворительного фонда «Сохранения культурного наследия «Белый Ирис», АО «ОХК «Уралхим», Агентства стратегических инициатив и других работодателей.

Сейчас на платформе «Профстажировки 2.0» доступно порядка 5 тыс. кейсов по 27 направлениям. После решения кейсов, которое завершится 15 июня, работодатели будут выбирать лучшие студенческие работы и приглашать победителей конкурса на стажировку – очную или дистанционную. Победители будут объявлены после 15 июля.

За три сезона к проекту «Профстажировки 2.0» присоединились более 160 тыс. студентов и молодых специалистов, победителями конкурса студенческих работ стали более 1,7 тыс. человек.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуют АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт совместно с Министерством науки и высшего образования. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».