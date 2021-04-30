 

Игровая приставка PlayStation 5 наконец-то добралась до Китая

30.04.2021, 17:10, Новости дня
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Весь мировой рынок уже не воспринимает выпущенную японской компанией «Сони» игровую консоль PlayStation 5 как нечто очень новое. Но Китай, в данном случае, стал исключением. Туда приставка попала со значительным опозданием. Официальные продажи PlayStation 5 только что стартовали…

Впрочем, для многомиллионной армии геймеров из Поднебесной это стало настоящим важным событием. Они-то примерно с полгода были отделены от самых современных видеоигр, запустить которые можно только на PlayStation 5.

Спрос на данное устройство на территории КНР оказался не просто огромным, а бешенным. Повторилась уже знакомая история. Приставки раскупили мгновенно. Они недоступны в свободной продаже. Пользователям приходится стоять в очереди на предзаказ. Цены достигают 600 долларов.



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