Игровая приставка PlayStation 5 наконец-то добралась до Китая

Весь мировой рынок уже не воспринимает выпущенную японской компанией «Сони» игровую консоль PlayStation 5 как нечто очень новое. Но Китай, в данном случае, стал исключением. Туда приставка попала со значительным опозданием. Официальные продажи PlayStation 5 только что стартовали…

Впрочем, для многомиллионной армии геймеров из Поднебесной это стало настоящим важным событием. Они-то примерно с полгода были отделены от самых современных видеоигр, запустить которые можно только на PlayStation 5.

Спрос на данное устройство на территории КНР оказался не просто огромным, а бешенным. Повторилась уже знакомая история. Приставки раскупили мгновенно. Они недоступны в свободной продаже. Пользователям приходится стоять в очереди на предзаказ. Цены достигают 600 долларов.