 

Используемые для майнинга SSD оставят без гарантии

30.04.2021, 17:10, Новости дня
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С жестким заявлением выступили представители компании Galax. Они сообщили, что те SSD, которые будут использоваться для майнинга криптовалюты Chia, будут сняты с гарантии.

Данное предупреждение производитель опубликовал на своем официальном сайте в КНР. Оказалось, что именно на китайском рынке начали возникать проблемы с майнерами, которые выражали недовольство преждевременным выходом из строй устройств.

Chia интересна тем, что для ее добычи необходимы не дорогостоящие и уже дефицитные мощные видеокарты, а накопители SSD. Однако разработчик и производитель таких устройств решил напомнить, что выпускает их для обычных пользователей. А майнинг сравним с жесточайшей эксплуатацией электроники. Какая уж тут гарантия, если вы устраиваете каторгу для своей техники?



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