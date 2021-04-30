 

Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена

30.04.2021, 17:04, Новости дня
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов РФ и США», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».

Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии.  Также Вена и Австрия предлагали стать площадкой для саммита РФ и США.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита РФ – США, этот вопрос по-прежнему изучается.



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