 

Нардеп Железняк: Мы должны снизить налоги, чтобы помочь бизнесу, а не повышать фискальное давление

30.04.2021, 16:58, Новости дня
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“Во время локдауна мы должны давать налоговые скидки. Это не наша прихоть, это примеры всех развитых стран и в Европе, и в Азии, и в Америке в частности”, – сказал он.

По его словам, фракция “Голос” зарегистрировала ряд законопроектов о поддержке бизнеса и призывает депутатов как можно быстрее их принять.

“Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы наш бизнес, особенно малый и средний, пережил этот период”, – подчеркнул Железняк.

Депутат также отметил, что в отдельных регионах местные власти готовы освободить предпринимателей от уплаты некоторых налогов, а центральная власть должна предоставить им такую возможность на уровне закона.

“Дать возможность местным органам власти принять дополнительные меры, которые дают налоговые скидки. Они хотят. Я разговаривал с некоторыми мерами, они не против освободить от некоторых налогов определенный бизнес, например: рестораны, кинотеатры, концертные залы. Просто нет такого законодательного обеспечения”, – сказал Железняк.

Контекст:О существовании планов повысить НДС до 22–24% писало 26 апреля “РБК-Украина”. О том, что в Раде обсуждалась идея о повышении ставки НДС до 22–24%, сообщил также вице-президент Международной торговой палаты Украины (ІСС Ukraine) Сергей Сиволап.
В условиях кризиса власти должны упрощать налоговую систему и уменьшать налоги, что будет способствовать выведению бизнеса из тени и позволит увеличить поступления в бюджет, однако украинская власть действует наоборот, заявил экономист Антон Швец.
Если в Украине повысят налог на добавленную стоимость, это приведет к замедлению экономики, считает инвестиционный аналитик, управляющий партнер HUG’S Эрик Найман.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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