 

В Житомире депутат ОПЗЖ “поблагодарил за победу” к 9 Мая фотографией нацистов

30.04.2021, 16:58, Новости дня
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“Депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ благодарит деда за победу. В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, которые идут в атаку. Почему бы и нет”, – написал автор.

На солдатах на фотографии узнаваемая немецкая каска, в руках винтовки Gewehr-41. По данным из открытых источников, эта фотография снята в 1941 году. На ней солдаты дивизии СС “Рейх” перебегают дорогу на фоне горящей советской деревни.

Поверх фото напечатана лента в цветах флага Украины, рядом портрет самого депутата, а внизу размещена надпись: “Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!”

Депутат от ОПЗЖ – не первый, кто совершает такую ошибку, подобные плакаты пользователи сети фотографируют и публикуют практически каждый год.

В 2012 году на улицах Орла (Россия) появился баннер с надписью “Победа деда – моя победа”. На плакате были изображены солдаты вермахта.

#Орел набирает обороты история с плакатами где под надписью “Победа деда – моя победа” солдаты вермахта. #9мая pic.twitter.com/lodS2R5o

— Виктор Богданов (@Pavsekakii) May 4, 2012

В подмосковной Ивантеевке в 2015 году городской голова приносил извинения за размещенный плакат “Они сражались за Родину”, на котором изображен экипаж немецкого бомбардировщика Junkers Ju 88.

Глава Ивантеевки извинился за плакат с летчиками Люфтваффе http://t.co/yn89MaAi0y #9мая #ВОВ #ивантеевка #новостьдня pic.twitter.com/Qal3AshgRF

— New ReMark (@NewReMark) April 28, 2015

Зачастую авторы плакатов выдают за советских солдат военнослужащих союзных армий, а за советскую технику – австралийские, британские, американские танки и истребители. Так, в 2016 году в Санкт-Петербурге и в Улан-Удэ сообщали об использовании изображения американского танка М24 Chaffee.

Американский танк в честь 9 мая в Улан-Удэ. У наших звёзды красные pic.twitter.com/bb1AATXgEC

— Фотографии Улан-Удэ (@UlanUdePhoto) May 4, 2016

Контекст:Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.
В Советском Союзе и сейчас в России 9 мая считают завершением Великой Отечественной войны.
До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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