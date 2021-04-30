Снижение акциза для Iqos – пример, как депутаты на самом высоком уровне лоббируют табачные компании в ущерб госбюджету – эксперт

“Это первый прецедент за последние 10 лет в Украине, когда акциз на табачные изделия уменьшается. И это очень плохо. Почему плохо? Во-первых, это точно позиция табачной индустрии. Исключительно. То есть депутаты на самом высшем уровне, в том числе и [глава фракции “Слуги народа” в Верховной Раде] Давид Арахамия лоббируют позицию, которая выгодна табачным компаниям. То есть это лоббирование интересов бизнеса. Ничего больше”, – считает Скипальский.

По его словам, табачные компании, а также их лоббисты из налогового комитета Рады, который возглавляет нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев, пытаются отделить Iqos от табачных продуктов.

“Это нарушение всех норм закона о табачных изделиях. Потому что если они выводят что-то из-под определения “табачное изделие”, то на них не распространяются нормы о рекламе, нормы о курении в заведениях общественного питания и так далее. А если не распространяются, то парламент из-за того же лоббизма не хочет расширить действие закона и на табачные изделия для устройств электронного нагрева”, – заявил Скипальский.

Он также отметил, что предоставление подобных преференций табачным компаниям обойдется госбюджету в миллиарды гривен.

“Это имеет признаки жесткого лоббизма, отстаивания корпоративных интересов. И все, кто за этим стоит, это прекрасно понимают. И за этим, скорее всего, стоят еще и огромные деньги. Потому что это просто так не делается. Экономия миллиардов табачных компаний, явно очень хорошо оплачивается табачным лоббистам”, – уверен он.

Контекст:На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №4278 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)”. В документе, который готовится ко второму чтению, предусмотрена норма о снижении ставки акциза на табакосодержащую продукцию для устройств электронного нагрева до 30%, а не до 50%, как планировалось ранее.

По оценкам экспертов, из-за такого снижения госбюджет может недополучить около 3 млрд грн ежегодно.

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