Новый браузер Mighty представлен как сверхбыстрый

На рынке появился еще один достойный конкурент для популярного Google Chrome. Как сообщает разработчик, созданным им новый браузер Mighty требует в десять раз меньше ресурса памяти электронного устройства. А это значит, что он станет образцом высокой скорости работы в Интернете.

Сверхбыстрый браузер же готов к запуску. Авторы разработки утверждают, что количество открытых вкладок с использованием Mighty уже не имеет значения. Дело в том, что браузер создан на основе облачных технологий, а это автоматически отвязывает его скорость и от операционной системы и от возможностей процессора.

Однако Mighty не будет бесплатным. Увы! Тем, кто любит большую скорость, придется платить за использование облачного продукта по 30 американских долларов в месяц. Много это или мало, пока не понятно. Все зависит от того, как вы используете Интернет-трафик, говорят специалисты.