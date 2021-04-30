В “Слуге народа” заявили, что не обсуждают отставки в Кабмине

Зарегистрированное в Верховное Раде Украины постановление об увольнении Марченко была инициативой отдельных представителей парламентской фракции, объяснил Корниенко.

“Однако, изучив вопрос, они отозвали проект постановления. Соответствующее заявление на имя председателя Верховной Рады уже написана”, – проинформировал нардеп.

“На сегодня нет официальных предложений по замене того или иного чиновника. Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников [Кабмина] не вечен. Но на сегодня нет предложений по замене какого-либо чиновника, которые набрали бы 226 голосов “за”, – добавил Корниенко.

Контекст:Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 29 апреля 2021 года анонсировал “несколько кадровых переназначений” в Кабмине. В частности, по его словам, фракция намерена обсудить вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова в мае.

Нардепы от “Слуги народа” 29 апреля зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №5449 об увольнении Марченко. Документ успели передать руководству парламента на рассмотрение. На данный момент проект постановления еще опубликован на сайте Рады.

До этого в Раде уже регистрировали проект постановления №4513 об увольнении Марченко 17 декабря прошлого года. Его автором стал внефракционный народный депутат Андрей Деркач. Этот документ передали на рассмотрение профильному комитету парламента, но в сессионном зале не рассматривали.

Нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев в прошлом году обвинял Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

Марченко возглавляет Минфин с 30 марта. Он – бывший заместитель министра финансов (2016–2018 годы), также был заместителем главы Администрации Президента Украины во времена президентства Петра Порошенко.

—