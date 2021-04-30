 

Украина выразила соболезнование Израилю из-за трагедии на горе Мерон

30.04.2021, 15:10, Новости дня
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“Ужасающие новости с горы Мерон, Израиль. Глубоко опечален гибелью людей в результате трагического инцидента на религиозном собрании. Я всем сердцем переживаю за семьи погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Украина стоит рядом с Израилем в этот мрачный час”, – написал Кулеба.

Terrifying news from Mount Meron, Israel. Deeply saddened by the loss of life caused by a tragic crush at a religious gathering. My heart goes out to the families of the victims. I wish a speedy recovery to the injured. Ukraine stands by Israel at this dark hour @Gabi_Ashkenazi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 30, 2021

Контекст:29 апреля в Израиле на горе Мерон произошла давка и обрушение трибуны, в результате которых погибли 44 человека и более 150 пострадали.
Религиозный праздник Лаг Ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стал самым массовым мероприятием в Израиле после отмены карантинных ограничений. По данным СМИ, в мероприятии участвовало от 50 тыс. до 100 тыс. человек и было задействовано около 5 тыс. полицейских.
Times of Israel пишет, что происшествие оказалось одной из самых страшных трагедий мирного времени в современной истории Израиля: число погибших сопоставимо с числом жертв в результате лесного пожара на горе Кармель в 2010 году – тогда погибли 44 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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