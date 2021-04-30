Украина могла бы поделиться с США опытом в борьбе с российскими кибератаками – Маркарова

“В этом вопросе мы в Украине имеем много чем поделиться. Мы имели дело с большим количеством кибератак [со стороны России] перед тем, как они были выявлены здесь, в Соединенных Штатах, и мы знаем, что делать”, – сказала Маркарова.

Дипломат отметила, что Украина применила определенные меры для защиты и готова делать это вместе с США, а также другими странами Запада.

“Мы можем вместе составить план, каким образом повысить эффективность и действенность в скоординированном реагировании на этот вызов”, – заявила она.

Маркарова добавила, что украинская сторона готова развивать диалог с США во многих других сферах, в частности – в тех, которые касаются инноваций и климатических изменений.

Контекст:15 апреля СБУ сообщала, что с начала 2021 года смогла локализовать около 350 кибератак и киберинцидентов.

США 15 апреля ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме. Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России. Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 декабря сообщил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной хакерской атаки на ряд правительственных учреждений США. По информации СНБО, атака в США похожа на атаку Ransom: Win32/Petya, которую зафиксировали в Украине в 2017 году. В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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