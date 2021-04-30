 

В Кремле ответили на вопрос об обсуждении «Спутника V» на встрече Путина с бизнесом Франции

30.04.2021, 13:29, Новости дня
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В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями французского бизнеса поднимался вопрос о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», но прямой просьбы ее продвигать не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, действительно ли Путин во время встречи с бизнесом Франции обратился с просьбой изменить отношения европейских регуляторов к российской вакцине.

«Очевидно, что ни одна из этих компаний-участников не может оказать прямого влияния на европейского регулятора, поэтому такой прямой просьбы не было, но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с этим одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Накануне Путин провел в формате видеоконференции встречу с представителями деловых кругов Франции. Президент заявил, что РФ будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России.

Между тем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором.



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