Песков прокомментировал конфликт главы Коми и депутата от КПРФ

Депутату от КПРФ Олегу Михайлову не стоило записывать личный разговор с главой Коми Владимиром Уйбой, в Кремле не будут давать оценку личным беседам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, он не публично матом, если я правильно помню, угрожал депутату. Это было в коридоре… ну, не надо депутату записывать просто… мужской разговор… Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что… не будет никаких оскорблений публичных. … Мы не имеем права оценивать какие-то личные беседы. И не будем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков заявил, что жесткая риторика главы Коми была оправдана, если имели место оскорбительные заявления со стороны депутата от КПРФ. «Мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Поэтому, не зная точно, как критиковал действующего главу региона депутат, наверное, трудно оценивать реакцию. Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана, тем более, что ничего противоправного совершено не было», – сообщил Песков.

Он добавил, что противоправных действий после диалога предпринято не было.

Ранее руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин сообщил, что конфликт между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой спровоцировал сам депутат, оскорбив чиновника во время его ежегодного доклада, поэтому главе региона после окончания мероприятия пришлось потребовать объяснений в непривычной для него манере.

В четверг вечером в Сети появилась аудиозапись, на которой, как утверждалось, происходит конфликт Михайлова и Уйбы. Один мужчина спрашивал другого «Кого ты трусом назвал?» с использованием ненормативной лексики, предлагал выйти и разобраться. По словам Михайлова, инцидент произошел после того, как он раскритиковал доклад губернатора о работе местного правительства за 2020 год. Ситуация вызвала общественный резонанс. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в партии разберутся в конфликте и соответствующим образом отреагируют.