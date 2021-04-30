 

Песков прокомментировал конфликт главы Коми и депутата от КПРФ

30.04.2021, 13:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутату от КПРФ Олегу Михайлову не стоило записывать личный разговор с главой Коми Владимиром Уйбой, в Кремле не будут давать оценку личным беседам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, он не публично матом, если я правильно помню, угрожал депутату. Это было в коридоре… ну, не надо депутату записывать просто… мужской разговор… Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что… не будет никаких оскорблений публичных. … Мы не имеем права оценивать какие-то личные беседы. И не будем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков заявил, что жесткая риторика главы Коми была оправдана, если имели место оскорбительные заявления со стороны депутата от КПРФ. «Мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Поэтому, не зная точно, как критиковал действующего главу региона депутат, наверное, трудно оценивать реакцию. Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана, тем более, что ничего противоправного совершено не было», – сообщил Песков.

Он добавил, что противоправных действий после диалога предпринято не было.

Ранее руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин сообщил, что конфликт между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой спровоцировал сам депутат, оскорбив чиновника во время его ежегодного доклада, поэтому главе региона после окончания мероприятия пришлось потребовать объяснений в непривычной для него манере.

В четверг вечером в Сети появилась аудиозапись, на которой, как утверждалось, происходит конфликт Михайлова и Уйбы. Один мужчина спрашивал другого «Кого ты трусом назвал?» с использованием ненормативной лексики, предлагал выйти и разобраться. По словам Михайлова, инцидент произошел после того, как он раскритиковал доклад губернатора о работе местного правительства за 2020 год. Ситуация вызвала общественный резонанс. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в партии разберутся в конфликте и соответствующим образом отреагируют.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / Новые АПЛ «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие

29.01 / “Владимир Владимирович – красавчик, сила. Нашей московской семье привет”, – СМИ опубликовали новую аудиозапись Нескоромного

26.06 / Подсчитано необходимое для создания коллективного иммунитета в РФ число вакцин

16.03 / Суд оставил под домашним арестом ветерана Фортуну

01.09 / Возле Северодонецка горит лес. Его тушат более 40 пожарных

24.02 / Байден сохраняет политику давления на Китай, несмотря на призывы Пекина к перезагрузке

18.12 / Парламент Венгрии изменил конституцию: матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина

21.07 / В мире: Египет готов к вторжению на запад

25.06 / Рада рассмотрит три законопроекта о льготном ввозе “евроблях”

09.04 / Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика