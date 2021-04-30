Россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на мошенников

Россияне в первом квартале этого года стали заметно чаще жаловаться в Банк РФ на мошенничества, в результате которых они теряли деньги, свидетельствует статистика регулятора.

«Рост жалоб на банки (на 1,7%, до 39,3 тыс.) вызван прежде всего значительным увеличением количества жалоб по поводу мошеннических действий неустановленных лиц, в результате которых граждане теряли свои деньги. Таких жалоб стало больше в 2,6 раза», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ.

Вместе с тем снизилось число жалоб по тематикам, находящимся в фокусе внимания поведенческого надзора: по потребительскому кредитованию – на 8,5%, по ипотечному – на 14,5%.

Увеличение количества жалоб по страхованию жизни, а также страхованию от болезней и несчастных случаев, стало причиной общего роста жалоб на страховщиков – на 4%, до 8,5 тыс. Кроме того, в 1,6 раза увеличилось количество жалоб на участников рынка ценных бумаг.

Число жалоб на мисселинг (продажа одних продуктов под видом других) также выросло – почти в 1,5 раза, причем больше половины жалоб поступает в отношении банков. Основной проблемой остается продажа полисов инвестиционного страхования жизни в банковских офисах под видом «вкладов с повышенной доходностью».

Всего в январе-марте текущего года регулятор получил 63,6 тыс. жалоб – на 5,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, в начале апреля регулятор сообщал, что россияне в марте чаще жаловались в кол-центр ЦБ России, самой популярной причиной обращений стали мошеннические звонки якобы от имени самого Банка России.