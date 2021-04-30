 

Волочкова рассекретила имя своего нового возлюбленного

30.04.2021, 13:24, Новости дня
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“Уж сколько раз за девять с половиной месяцев мы с Олегом ссорились, мирились, радовались, огорчались, расставались, вновь сходились, выплескивали друг на друга эмоции. Но всегда побеждали и побеждают наши чувства и мудрость дорожить ими вопреки многим обстоятельствам”, – написала она.

Волочкова обратилась к своим подписчикам.

“Желаю всем любить и быть любимыми. Это большое счастье”, – отметила балерина.

Она обрезала снимок, показав только часть лица своей пассии.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:Волочкова впервые засветила нового мужчину, когда 22 марта показала, как праздновала его день рождения. Возраст спутника она не назвала.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.
Она была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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