Волочкова рассекретила имя своего нового возлюбленного

“Уж сколько раз за девять с половиной месяцев мы с Олегом ссорились, мирились, радовались, огорчались, расставались, вновь сходились, выплескивали друг на друга эмоции. Но всегда побеждали и побеждают наши чувства и мудрость дорожить ими вопреки многим обстоятельствам”, – написала она.

Волочкова обратилась к своим подписчикам.

“Желаю всем любить и быть любимыми. Это большое счастье”, – отметила балерина.

Она обрезала снимок, показав только часть лица своей пассии.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:Волочкова впервые засветила нового мужчину, когда 22 марта показала, как праздновала его день рождения. Возраст спутника она не назвала.

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

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