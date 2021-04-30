 

Шимкив заявил, что украинская фарма способна организовать производство вакцин, и назвал условия

30.04.2021, 13:24, Новости дня
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Он объяснил, почему процесс не может быть налажен быстро: для биологического производства нужны отдельные здания, его по стандартам нельзя размещать рядом с химическим.

“Когда я слышу заявления некоторых фармпроизводителей, что можно начать производство вакцины едва не завтра, они вызывают у меня сомнения. Невозможно начать производство вакцины “завтра”, поскольку это биологическое производство. Это работа с вирусами. Вакцину невозможно разрабатывать и производить в том же здании, что и производство лекарств. Стандарты GMP (Good Manufacturing Practice – сертификация на соответствие надлежащей производственной практике. – “ГОРДОН”) запрещают это делать, из-за риска контаминации – перекрестного загрязнения сырья и готовой продукции при производстве”, – сообщил Шимкив.

По его словам, “Дарница” рассматривала вариант начать производство различных вакцин еще до пандемии, но для этого нужны законодательные гарантии государства по выкупу, а не предложение участвовать в тендерах на общих основаниях с мировыми гигантами.

“В развитых странах первым покупателем вакцин является государство. Государство дает гарантии на выкуп – инвесторы создают производство, – объяснил он. – Мы говорили с правительством – можем ли мы построить завод? Можем, это приблизительно $10–15 млн инвестиций”, – отметил глава совета директоров Darnitsa Group

Он рассказал, что предлагал принять закон о гарантиях производителям для привлечения инвестиций в производство вакцин, но это предложение пока не было услышано.

“Бизнес вакцин отличается от бизнеса лекарств. Если таблетку пациент принимает много раз, то вакцина – это часто один укол. Поэтому вопрос сбыта является ключевым. Во всех развитых странах первым и главным покупателем вакцин у отечественных предприятий является государство. Государство гарантирует выкуп, соответственно, инвесторы заходят и инвестируют. Если посмотреть на Францию, Германию, Великобританию, США – эти страны обладают собственным производством вакцин, а государство является их главным заказчиком”, – заявил Шимкив. 

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

27 апреля начались прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.
По состоянию на 30 апреля в Украине сделали 702 440 прививок от коронавируса, полностью вакцинировались (получили вторую дозу) 130 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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