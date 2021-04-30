 

Адвокат Павлов не признал вину в разглашении данных по делу Сафронова

30.04.2021, 13:10, Новости дня
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Адвокат Иван Павлов не признает вину в разглашении данных предварительного расследования по делу своего подзащитного – советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Павлов сообщил перед допросом в Следственном комитете, что его обвинение «связано с делом Сафронова», вину он не признает, передает ТАСС.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Юрий Пилипенко заявил, что адвокатское сообщество негативно восприняло ситуацию с задержанием Павлова, ему готовы помочь, передает РИА «Новости».

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга известна своей принципиальностью. Адвокатская палата Санкт-Петербурга внимательно следит за ситуацией, она на контроле у руководителей совета палаты», – добавил он.

В Адвокатской палате Санкт-Петербурга сообщили, что окажут Павлову максимально возможную помощь: «Дело на особом контроле у руководства палаты. В местах проведения обысков присутствуют полномочные представители палаты. После допроса Ивана в СК будем надеяться, что он будет отпущен и нам удастся согласовать дальнейшие меры по его поддержке».

Напомним, в пятницу ФСБ задержала адвоката Ивана Павлова в Москве. Ему вменяют ст. 310 УК РФ («Разглашение данных предварительного расследования»).



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