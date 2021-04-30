 

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом

30.04.2021, 13:10, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эпидемия коронавируса еще продолжается, он пока не побежден. По его словам, меры правительства позволили минимизировать последствия экономического кризиса из-за пандемии.

«Гуляем (на майские праздники) мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побежден и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, меры правительства РФ позволили и позволяют на сегодняшний день минимизировать последствия экономического кризиса из-за пандемии. «Однако полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут. Но работа ведется. Падение минимизировано», – сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов россиян в течение года. При этом Песков подчеркнул, что в других странах ситуация еще хуже. 

«Аналогичная ситуация сейчас во всем мире, все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий», – сказал Песков.

Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020-го.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в РФ абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодня ситуация с коронавирусом в РФ достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать.



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