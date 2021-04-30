Daily Telegraph – всё больше шотландцев сомневается в пользе независимости

Согласно новому исследованию, в Шотландии растёт количество людей, которые настороженно относятся к идее отделения от Англии. Многие жители региона опасаются, что выход из союзного государства усложнит борьбу с пандемией и создаст экономические трудности, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

Поддержка независимости Шотландии ослабевает. Причина — растущая нервозность жителей относительно того, что их региону будет труднее бороться с пандемией за пределами Великобритании, и перспектива создания «жёсткой границы» с Англией, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на новое детальное исследование.

Проведённые бывшим заместителем председателя Консервативной партии лордом Эшкрофтом опросы показали, что 49% шотландцев выступают за отделение и 51% — против. Многие респонденты были обеспокоены тем, что программы вакцинации, поддержки бизнеса и государственные дотации не удастся сохранить, если страна покинет Соединённое Королевство.

Согласно опросу, 37% считают, что отделение Шотландии затруднит борьбу с пандемией. 29%, напротив, предполагают, что в случае независимости справиться с COVID-19 будет проще. Остальные заявляют, что выход никак не повлияет на ситуацию с вирусом.

Были также высказаны серьёзные сомнения относительно экономической мощи независимой Шотландии и вероятности того, что она сможет присоединиться к ЕС, учитывая её огромное превышение расходов над доходами. К тому же всё больше людей склоняются к мысли, что после ухода из союзного государства страну ждёт повышение налогов, тарифов на электроэнергию, цен на продукты питания и рост безработицы.

В то же самое время исследование показывает, что правящая Шотландская национальная партия (SNP) по-прежнему остаётся самой популярной в стране. Более того, в проведённом опросе премьер-министр Никола Стёрджен с лёгкостью обходит других политических лидеров Соединённого Королевства. Даже сторонники консерваторов считают, что она хорошо выполняет свою работу во время пандемии, в том числе благодаря своим ежедневным выступлениям на BBC, подчёркивает издание.

При этом Алекс Салмонд и его новая Партия Альба имеют самый низкий рейтинг. Семь из десяти сторонников SNP признались, что их отношение к экс-главе правительства ухудшилось за последний год. Подавляющее большинство респондентов выразили уверенность, что он вернулся в политику в попытке подорвать позиции Стёрджен.

Если верить общественному мнению, Стёрджен находится в шаге от победы на парламентских выборах, которые состоятся на следующей неделе. Премьер планирует использовать этот успех, чтобы заставить Джонсона разрешить новый референдумом о независимости, который она хочет провести к концу 2023 года, отмечает издание.

Почти две трети шотландских избирателей (64%) считают, что Стёрджен умело справляется с пандемией. При этом более половины из них раскритиковали действия Лондона, несмотря на то, что именно центральное правительство закупило вакцины для всей Великобритании.

Участников опроса также просили сравнить британских лидеров с животными. По их словам, Стёрджен напомнила им льва, суриката или гиену, Салмонд — бородавочника, змею или жабу, а Борис Джонсон — комара, панду или бабуина, обращает внимание The Daily Telegraph.