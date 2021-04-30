Почему сменили главу “Нафтогазу”, нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров. 30 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

Также одной из тем эфира будет “Нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров?”

Гостями студии станут

депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявисюс;

новый глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко;

замминистра внутренних дел Антон Геращенко;

первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий;

глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия;

нардеп от “Батьківщини” Сергей Соболев;

нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко;

нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич;

нардеп от “Голосу”, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун;

нардеп от “Голосу”, член комитетаВерховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова;

экс-министр финансов Александр Данилюк;

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса;

заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград;

эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов;

реаниматолог-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

Трансляция начнется в 21.00 на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Контекст:”Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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