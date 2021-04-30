Почему сменили главу “Нафтогазу”, нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров. 30 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”
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Также одной из тем эфира будет “Нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров?”
Гостями студии станут
депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявисюс;
новый глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко;
замминистра внутренних дел Антон Геращенко;
первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий;
глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия;
нардеп от “Батьківщини” Сергей Соболев;
нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко;
нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич;
нардеп от “Голосу”, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун;
нардеп от “Голосу”, член комитетаВерховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова;
экс-министр финансов Александр Данилюк;
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса;
заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград;
эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов;
реаниматолог-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
Трансляция начнется в 21.00 на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.
ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
Контекст:”Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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