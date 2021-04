В Индии мужчине грозит тюремный срок за пост в Twitter. Он просил найти кислород для больного COVID-19 дедушки

Шашанку Ядава привлекли к ответственности за распространение вводящей в заблуждение информации, приводит издание комментарий сотрудника полиции Арпита Капура.

Младший инспектор полиции муниципалитета Рамганджа Вирендра Сингх назвал твит “ложным”. По его словам, из-за этого сообщения “несколько человек выдвинули обвинения против правительства”.

Радиостанция ВВС уточнила, что Ядаву 26 лет. В своем посте в соцсети он отметил болливудского актера Сону Суда. Он не упомянул ни о коронавирусе, ни о том, чем болеет его дедушка.

Need oxygen cylinder asap @SonuSood

Plz sir

— shashank yadav (@shashankdy999) April 26, 2021

Министр легкой промышленности Индии Смити Имрани отреагировала на твит. Она написала, что пыталась связаться с Ядавом три раза и предупредила о его проблеме местные власти и полицию.

Called Shashank thrice .. no response on the number shared by you in your tweet. Have alerted office of @DmAmethi & @amethipolice to find and help the person in need. https://t.co/4D3Nfe2Nue

— Smriti Z Irani (@smritiirani) April 26, 2021

Дед Ядава умер вечером 26 апреля якобы от сердечного приступа, отметило ВВС. Власти заявили, что он не болел COVID-19. Обстоятельства его смерти до конца остаются невыясненными, сказано в сообщении радиостанции.

ВВС указало, что Уттар-Прадеш – один из наиболее пострадавших от коронавируса штатов Индии.

Главу региона Йоги Адитьянатха обвиняют в преуменьшении серьезности кризиса с коронавирусом. Адитьянатх, союзник премьер-министра Индии Нарендры Моди, потребовал конфисковать собственность любого, кто распространяет слухи и пропаганду по COVID-19, сообщило ВВС. По его словам, “ни в одной из государственных больниц нет недостатка в кислороде”.

Контекст:Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19. По состоянию на 30 апреля в стране подтвердили 18,8 млн случаев, 208,3 тыс. человек умерли, 15,4 млн – выздоровели.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.

В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

