 

“Будет предметный разговор”. Кулеба рассказал о темах первого визита Блинкена в Киев

30.04.2021, 11:38, Новости дня
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“Прежде всего, безусловно, говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США для реформ. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания”, – заявил министр.

Он отметил, что к визиту Блинкена “почва хорошо подготовлена”.

“У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена… У нас будет предметный разговор с государственным секретарем”, – сказал Кулеба.

На вопрос, какие шаги готовятся по форматам взаимодействия Украины и США в сфере безопасности, министр ответил: “Мы над этим работаем”.

Контекст:26 апреля CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что Блинкен в мае нанесет визит в Киев, что станет для Украины одной из возможностей обсудить потенциальную встречу президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.
В интервью CBS News, фрагмент которого был опубликован 29 апреля, Блинкен подтвердил, что посетит Украину на следующей неделе. Это будет его первый визит в Украину в этой должности.
Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи, и иммигрировал в США.
В апреле посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что Министерство иностранных дел, посольство Украины в США и Офис президента Украины активно работают над организацией встречи Байдена и Зеленского в США или в Украине.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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