Легкая диетическая паска без дрожжей. Рецепт Оли Поляковой

“Хочу вам показать быстрый рецепт паски без муки, дрожжей, глютена и сахара. Идеально подходит тем, кто следит за фигурой и не планирует набирать лишний вес во время предстоящих праздников. Очень полезная паска, которая замешивается за пять минут! Из пачки смеси получаются две большие пасочки!” – рассказала она.

Для приготовления нужно взбить четыре яйца, добавить 10 ст. л. молока, 40 г сливочного или растительного масла. Добавить 320 г смеси муки тапиоке, рисовой, безглютеновой миндальной, рисовой шлифованной, муки зеленой гречки, кокосового сахара, этирола (заменителя сахара) и гималайской соли.

Формы смазать растительным маслом, разогреть духовку до 160–180 градусов. Выпекать паски на протяжении 50 минут.

“А еще расскажу, как сделать безопасную глазурь на белках с эритролом”, – добавила Полякова.

Нужно взять три яйца, отделить желтки от белков. Добавить 6 ст. л. эритрола, взбить в густую пену.

“Готовьте дома, будьте здоровы и счастливы!” – пожелала певица.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:Пасха в 2021 году празднуется 2 мая.

Пять оригинальных рецептов паски с дрожжами можно узнать здесь.

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