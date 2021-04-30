“Это так красиво. До слез”. Герцог и герцогиня Кембриджские снялись на пляже вместе с детьми. Видео

Автором короткого видео указан британский режиссер и фотограф Уилл Варр. Он запечатлел на камеру моменты, когда супруга принца Уильяма Кэтрин догоняла младшего сына, принца Луи, а ее муж играл в догонялки с дочерью, принцессой Шарлоттой.

Также в ролик вошли фрагменты семейных посиделок у костра, на котором старший сын герцога и герцогини Кембриджских Джордж вместе с родителями жарил зефир.

Таблоид People отмечает, что съемки проходили осенью 2020 года в Норфолке, где у пары есть загородный дом.

“Спасибо за добрые сообщения в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за 10 лет поддержки, которую мы получаем в нашей семейной жизни”, – говорится в подписи к видео.

“Это так красиво. До слез”, – отреагировали на публикацию подписчики.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Контекст:Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

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