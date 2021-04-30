 

Куба захотела расширить авиасообщение со странами ЕАЭС

30.04.2021, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Куба заинтересована в проведении переговоров со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о расширении авиасообщения, сообщил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.

По его словам, власти Кубы на сегодняшний день стремятся создать все условия для коммерциализации безопасного туризма на международном уровне. Он уточнил, что Куба готова вести переговоры о наращивании воздушного сообщения со странами ЕАЭС, передает ТАСС. 

«В том числе за счет расширения географии пунктов отправления и назначения, увеличения количества авиаперевозчиков и частоты полетов с уверенностью в том, что Куба является безопасным и привлекательным направлением и коридором для ваших стран», – сказал Марреро. 

Премьер предложил продолжить обсуждение этого вопроса в рамках предстоящей международной туристической ярмарки FITCuba, где РФ станет почетным гостем. 

«Куба также работает над укреплением взаимодействия с туристическим сектором стран союза на основе опыта, накопленного в результате сотрудничества с Российской Федерацией, особенно в области корпоративного и оздоровительного туризма», – сказал он.

Марреро подчеркнул, что Куба хотела бы увеличить поставки товаров и услуг на рынок ЕАЭС, а также привлечь предпринимателей к инвестиционным проектам в стране. Также он добавил, что Куба готова содействовать укреплению отношений ЕАЭС с рынками региона Латинской Америки и Карибского бассейна, учитывая, что государство активно и во многих аспектах участвует в деятельности Ассоциации карибских государств и сообщества СЕЛАК.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор президентом и первым секретарем Коммунистической партии Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, в ходе которого стороны подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.04 / Жена Dzidzio певица Slavia прокомментировала его заявление о разводе

17.12 / Путин: Запасов пресной воды в Крыму достаточно

03.11 / Бастрыкин взял на контроль дело об убитом после ссоры в родительском чате

18.04 / В Москве автобус сбил пешехода

17.07 / В Конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

09.01 / В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне

12.09 / В Иране казнили 27-летнего чемпиона по борьбе. Его обвиняли в убийстве

04.08 / Талибан сообщил о беседе своего переговорщика с Майком Помпео

22.09 / “100% поджог”. Шабунин сообщил результаты экспертизы пожара в его доме

31.07 / Глава ВОЗ назвал причину вспышки коронавируса во многих странах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика