Куба захотела расширить авиасообщение со странами ЕАЭС

Куба заинтересована в проведении переговоров со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о расширении авиасообщения, сообщил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.

По его словам, власти Кубы на сегодняшний день стремятся создать все условия для коммерциализации безопасного туризма на международном уровне. Он уточнил, что Куба готова вести переговоры о наращивании воздушного сообщения со странами ЕАЭС, передает ТАСС.

«В том числе за счет расширения географии пунктов отправления и назначения, увеличения количества авиаперевозчиков и частоты полетов с уверенностью в том, что Куба является безопасным и привлекательным направлением и коридором для ваших стран», – сказал Марреро.

Премьер предложил продолжить обсуждение этого вопроса в рамках предстоящей международной туристической ярмарки FITCuba, где РФ станет почетным гостем.

«Куба также работает над укреплением взаимодействия с туристическим сектором стран союза на основе опыта, накопленного в результате сотрудничества с Российской Федерацией, особенно в области корпоративного и оздоровительного туризма», – сказал он.

Марреро подчеркнул, что Куба хотела бы увеличить поставки товаров и услуг на рынок ЕАЭС, а также привлечь предпринимателей к инвестиционным проектам в стране. Также он добавил, что Куба готова содействовать укреплению отношений ЕАЭС с рынками региона Латинской Америки и Карибского бассейна, учитывая, что государство активно и во многих аспектах участвует в деятельности Ассоциации карибских государств и сообщества СЕЛАК.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор президентом и первым секретарем Коммунистической партии Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, в ходе которого стороны подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество.