 

“Евровидение 2021” пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей

30.04.2021, 10:42, Новости дня
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В публикации отмечается, что свободной продажи билетов на мероприятие не будет – они будут доступны только тем, кто купил их в прошлом году на отмененный впоследствии из-за пандемии коронавируса концерт. 

Для того, чтобы попасть в зал, помимо билета зрителям необходимо будет иметь при себе тест на коронавирус с отрицательным результатом, а также пройти повторное тестирование после посещения концерта в течение пяти дней.

Контекст:Конкурс “Евровидение 2021” будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 38 стран.
Представитель Украины на конкурсе группа Go-A выступит в первом полуфинале под 15-м номером.
1 апреля организаторы мероприятия сообщили, что конкурс “Евровидение 2021” будет проходить в присутствии зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии. Количество зрителей тогда не называлось.
“Евровидение 2021” – не единственное мероприятие, которое в этом году будет проведено с участием зрителей. Ранее организаторы церемонии награждения номинантов музыкальной премии BRIT Awards, которая состоится 11 мая на арене O2 в Лондоне, заявили. что в зале будут присутствовать 4 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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