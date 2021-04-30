Соловьев предложил Госдепу оплатить штрафы «Радио Свобода»

«Госдеп ничего не может противопоставить Москве, поскольку радиостанция нарушила российское законодательство», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя угрозу Госдепа США принять ответные меры против РФ в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы СМИ-иноагента «Радио Свобода».

«Радио Свобода» нарушила российское законодательство, поскольку не маркировала себя как СМИ-иноагент. В связи с этим радиостания обязана выплатить наложенные на нее штрафы. Однако работать в Москве ей никто не запрещает. А Вашингтон, который в том или ином виде ее финансирует, вместо очередных демаршей может просто оплатить эти штрафы», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.

Журналист убежден, что «Госдеп вряд ли сможет что-то противопоставить Москве в этой истории». «Единственное, чем Госдеп может пригрозить – попытаться ограничить работу российских СМИ, которые как раз выполняют американский закон об иностранных агентах и соответствующим образом маркируют себя, работая за рубежом», – считает Соловьев.

«Зато благодаря этой ситуации теперь ни у кого не возникнет ни малейших сомнений касательно того, что это за радиостанция и о какой именно свободе идет речь», – заключил собеседник.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты примут ответные меры в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в РФ СМИ-иноагентом).

Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.

«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.