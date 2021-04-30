Самолет рейса Тюмень – Сочи вынужденно сел в Самаре из-за пассажира

Самолет, летевший из Тюмени в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажира на борту, ему понадобилась госпитализация, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня в 07.10 (06.10 мск) в Международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс ЕО 561, следовавший по маршруту Тюмень – Сочи. Причина – плохое самочувствие пассажира. По прилете борт встречала машина скорой помощи. После осмотра врачами пассажир был госпитализирован», – сообщил источник ТАСС.

После чего рейс вылетел в Сочи в 08.12 (09.12 мск). Курумоч работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Напомним, в феврале самолет вынужденно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в лобовом стекле.