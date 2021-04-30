В Мьянме тысячи жителей деревень могут бежать в Таиланд – Reuters

Люди бояться, что бирманские военные расстреляют их. Житель одной из деревень, где проживают карены, рассказал агентству, что уже перебрался в Таиланд в лагерь для беженцев вместе с семьей. Ему пришлось перебираться через реку Салуин на границе.

Сеть поддержки мира карен сообщила в Facebook, что в ближайшие дни более 8 тыс. местных жителей, живущих вдоль реки Салуин, убегут в Таиланд.

“Мы надеемся, что тайская армия поможет им избежать войны”, – говорится в сообщении группы.

https://www.facebook.com/KPSN.karen/posts/2945302775746644

Представитель министерства иностранных дел Таиланда сказал, что к 30 апреля на территорию страны проникли 2267 гражданских лиц. Таиланд усилил охрану границы, отметило Reuters.

Контекст:Повстанцы из Каренского национального союза (КНС) 27 апреля атаковали один из лагерей армии Мьянмы у границы с Таиландом. В КНС тогда объявили о захвате лагеря, однако позже военные нанесли авиаудар по объекту. О потерях в результате боя не сообщали ни повстанцы, ни военные.

КНС вел борьбу за автономию для каренов (народности, проживающей на юго-востоке Мьянмы и северо-западе Таиланда) с момента обретения Мьянмой независимости от Великобритании в 1949 году.

В 2012-м КНС заключил соглашение о прекращении огня, однако после переворота, совершенного армией Мьянмы 1 февраля 2021 года, повстанцы поддержали активистов, выступающих против военной хунты, и возобновили боевые действия.

После переворота в стране начались протесты, власти жестко подавляют сопротивление. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным на 29 апреля, за время протестов в Мьянме были убиты 759 демонстрантов, почти 3,5 тыс. человек заключили под стражу.

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