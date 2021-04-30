Бразилия ответила на обвинения разработчиков «Спутника V»

Руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергло обвинения разработчиков вакцины «Спутник V», которые намерены подать в суд на регулятора за распространение ложной информации.

«Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины «Спутник V»… Это серьезные обвинения, которые подрывают доверие к организации», – передает РИА «Новости» слова генерального директора Anvisa Антониу Барры.

По данным бразильского агентства, основным препятствием для утверждения импорта российской вакцины против COVID-19 является наличие реплицирующихся аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации. Разработчики препарата опровергли эти заявления, однако Барра утверждает, что информация об этом содержится в документах, которые они получили от российской стороны.

Во время презентации руководство регулятора показало предполагаемые страницы документов, предоставленных разработчиками «Спутника V», где в таблицах оценивается наличие реплицирующихся аденовирусов, а также обнародовало аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта.

На аудиозаписи бразильские технические специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы. Представитель российской лаборатории, согласно сказанному переводчиком, ответил, что «это отняло бы много времени».

Генеральный директор Anvisa отверг обвинения в политизации и заверил, что в учреждении нет людей, «заинтересованных или радующихся» отказу в импорте какой-либо вакцины или медицинского продукта. По его словам, отчет Anvisa об оценке вакцины «Спутник V» был отправлен во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие зарубежные регулирующие органы.

Ранее в пятницу Барра заявил, что Anvisa готово пересмотреть решение о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республику после получения новых данных от разработчика.

Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.