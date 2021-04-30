Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня. Более сотни человек пострадало, есть погибшие

“В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня и отвода военных сил на места прежней дислокации”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Также стороны договорились провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Отмечается, что министры иностранных дел призвали обе стороны “не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил”.

Пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана 29 апреля сообщил, что комиссии, созданные по инициативе двух правительств, обсудили причины и последствия инцидента и договорились о прекращении вооруженного конфликта. “Личный состав и военная техника возвращены в места жительства, приняты меры по недопущению напряженности, сформирована совместная рабочая группа правоохранительных и исполнительных органов двух стран для полной реализации намеченных мер и создания благоприятных условий”, – говорится в сообщении.

В результате конфликта, по данным Минздравсоцразвития Кыргызстана на утро 30 апреля, с кыргызской стороны число пострадавших достигло 134 человек, 13 человек погибли. Среди погибших – 13-летняя девочка, которая получила огнестрельное ранение в Лейлекском районе и скончались по дороге в больницу, сообщает “Радио Азаттык”.

Официальной информации о пострадавших с таджикской стороны пока нет. “Радио Озоди” со ссылкой на Пограслужбу ГКНБ Таджикистана писало о семи пострадавших гражданах Таджикистана, но упоминало сообщения местных жителей, исходя из которых, пострадавших больше.

Контекст:Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 км. По данным “Радио Аззатык”, согласованными являются лишь 519 км, остальная часть границы остается спорной. Такая ситуация приводит к разногласиям в вопросах использования воды и земель между жителями приграничных зон, отметило издание.

Вечером 28 апреля близ села Кок-Таш Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел инцидент между жителями приграничных сел. Стороны закидывали друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и переросла в перестрелку военных двух стран. Сообщалось, что причиной конфликта стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды.

Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.

—