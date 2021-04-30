 

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня. Более сотни человек пострадало, есть погибшие

30.04.2021, 7:06, Новости дня
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“В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня и отвода военных сил на места прежней дислокации”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Также стороны договорились провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Отмечается, что министры иностранных дел призвали обе стороны “не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил”.

Пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана 29 апреля сообщил, что комиссии, созданные по инициативе двух правительств, обсудили причины и последствия инцидента и договорились о прекращении вооруженного конфликта. “Личный состав и военная техника возвращены в места жительства, приняты меры по недопущению напряженности, сформирована совместная рабочая группа правоохранительных и исполнительных органов двух стран для полной реализации намеченных мер и создания благоприятных условий”, – говорится в сообщении. 

В результате конфликта, по данным Минздравсоцразвития Кыргызстана на утро 30 апреля, с кыргызской стороны число пострадавших достигло 134 человек, 13 человек погибли. Среди погибших – 13-летняя девочка, которая получила огнестрельное ранение в Лейлекском районе и скончались по дороге в больницу, сообщает “Радио Азаттык”.

Официальной информации о пострадавших с таджикской стороны пока нет. “Радио Озоди” со ссылкой на Пограслужбу ГКНБ Таджикистана писало о семи пострадавших гражданах Таджикистана, но упоминало сообщения местных жителей, исходя из которых, пострадавших больше. 

Контекст:Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 км. По данным “Радио Аззатык”, согласованными являются лишь 519 км, остальная часть границы остается спорной. Такая ситуация приводит к разногласиям в вопросах использования воды и земель между жителями приграничных зон, отметило издание.
Вечером 28 апреля близ села Кок-Таш Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел инцидент между жителями приграничных сел. Стороны закидывали друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и переросла в перестрелку военных двух стран. Сообщалось, что причиной конфликта стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды.
Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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