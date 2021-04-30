Пограничники Киргизии оценили ситуацию на границе с Таджикистаном

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30.04.2021, 6:52, Новости дня
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Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабильная, сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

«Ситуация на границе [с Таджикистаном] стабильная», – приводит слова представителя ведомства ТАСС. Там уточнили, что ночью серьезных столкновений с применением огнестрельного оружия зафиксировано не было. В настоящее время стороны продолжают придерживаться достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли 13 человек, еще 134 пострадали. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».

В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.



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