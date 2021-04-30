Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

Министерство обороны РФ открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой был завершен разгром фашистской Германии.

В разделе публикуются рассекреченные документы, в том числе журналы боевых донесений соединений и частей Красной армии, передает РИА «Новости».

«В рамках проекта «Без срока давности» на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел, посвященный героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны», – отмечают в министерстве.

Завершающая фаза Берлинской операции началась 23 апреля 1945 года. В результате войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова овладели одним из крупнейших городов Европы.

В разделе приведен журнал боевых действий 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

«До Рейхстага осталось 2250 метров по прямой. Общий штурм Берлина, распадаясь порой на отдельные, подчас неуловимые и малозаметные и наблюдаемые, но кровопролитные и смертельные схватки отдельных и небольших групп пехотинцев, орудийных расчетов, экипажей танков и самоходных орудий, требовавших в условиях ближнего боя в разрушенном большом городе личной и беззаветной храбрости, умения и находчивости, принимал все более и более ожесточенный характер», – говорится в записи журнала от 27 апреля 1945 года отмечается.

В журнале армии указывается на самое упорное сопротивление немецких войск, которое приходилось преодолевать силам Красной армии, в особенности при продвижении к центру Берлина. Как отмечается в документе, «немцы, все также опираясь на заранее подготовленные к обороне здания, укрепления, баррикады и всевозможные наземные и подземные сооружения, продолжают оказывать, с обреченностью смертников, упорное сопротивление».

По данным документа, немецкими войсками Берлин был превращен в город-крепость, строительство оборонительных сооружений на подступах и в самом городе противник начал с февраля 1945 года. Оборона Берлина была разбита на восемь секторов, именуемых в порядке латинского алфавита, и девятый центральный участок, именуемый цитаделью (район правительственных кварталов) и прилегающий к ним Тиргартен парк. Причем, указывается в документах, оборона Берлина облегчалась для немцев наличием большого количества разрушений, произведенных авиацией союзников.

«Улицы в некоторых районах были настолько завалены кирпичами обвалившихся зданий, что продвижение по ним без предварительной расчистки не только танков и артиллерии, но даже гужтранспорта было невозможным», – указывается в боевом журнале. Станции и тоннели берлинского метро также были приспособлены к упорной обороне.

В условиях городских боев немецкие войска применяли мелкие боевые группы, а также отдельных автоматчиков и снайперов как для действий на переднем крае, так и в районах, занятых нашими войсками. В журнале 5-й ударной армии приводятся фотографии ключевых зданий в системе немецкой обороны города (телеграф, здания министерства иностранных дел и гестапо, а также – Рейхстаг). Степень их разрушения говорит об ожесточенности и кровопролитности шедших там боев.

Решающий штурм Берлина длился девять дней. На восьмой день, 30 апреля 1945 года, в журнале боевых действий армии оставлена следующая запись: «Восьмой день (30.4.45) штурма Берлина, при такой же ожесточенности боев, результаты которых определялись и складывались, для наступающей стороны, из «трех измерений», все-таки явился днем перелома, днем «кризиса». От «Большого Берлина» в руках противника осталось только четыре, почти разрозненных района: центральная часть Пренцлауерберг, Митте, (в треугольнике: южный берег реки Шпрее, Херман Геринг и Циммер Штрассе), парк Тиргартен и восточная часть Вильмерсдорф)».

2 мая 1945 в журнале армии указано: «День 1 мая 1945 года был девятым и последним днем штурма. В 06:00 2.5.45 г. Остатки немецкого гарнизона, оборонявшего Берлин, капитулировали».

Многие советские солдаты и офицеры, участвовавшие в штурме Берлина, захоронены в братской могиле в Трептов-парке, под знаменитым монументом Вучетича – Воином-освободителем. Среди них немало военнослужащих 5-й ударной армии, подразделения которой вели ожесточенные бои именно в районе Трептов-парка.

В разделе опубликован ряд наградных листов. Как следует, в частности, из наградного листа командира стрелкового батальона гвардии капитана Константина Волощука, 16 апреля 1945 года при прорыве хорошо укрепленной немецкой обороны батальон под его командованием первым ворвался в траншеи противника и обеспечил успех наступления. 17 апреля Волощук со стрелковым батальоном первым форсировал реку Альте-Одер, на западном берегу отразил четыре контратаки врага, удержал занимаемый рубеж и тем самым дал возможность подкреплениям с мелкими потерями преодолеть водный рубеж. В пригородах Берлина батальон гвардии капитана Волощука «…напряженными боями отбивал квартал за кварталом», говорится в наградном листе. 24 апреля Константин Волощук погиб смертью храбрых при форсировании Шпрее, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, в сентябре 2020 года Минобороны РФ рассекретило исторические документы о завершающем этапе Второй мировой войны. В марте Минобороны расширило список рассекреченных документов о Великой Отечественной войне.