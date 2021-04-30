 

Блинкен собрался на Украину

30.04.2021, 5:58, Новости дня
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что отправится на Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией.

«Госсекретарь Блинкен сообщил CBS, что он отправится на Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией», – приводит ТАСС слова журналистки американского телеканала Норы О’Доннелл.

Одновременно CBS выпустил в эфир фрагмент интервью с Блинкеном, в котором тот заявил, что Соединенные Штаты фиксируют отвод Россией части войск от границы с Украиной. «На границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда РФ фактически вторглась [в страну]. <…> Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», – сообщил Госсекретарь США.

По информации телекомпании CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.

Напомним, во вторник пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон «будет пристально следить» за ситуацией на границе РФ и Украины.

Министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что РФ перемещает ВС в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.

Напомним, к понедельнику авиация ЮВО и ЧФ вернулась на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения. В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.

В прошлый четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность РФ в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.



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