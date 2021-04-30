 

Insider – законодателя из Луизианы подняли на смех за предложение учить о «хорошем» в контексте рабства

30.04.2021, 3:46, Новости дня
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В палате представителей штата Луизиана прошло слушание по поводу законопроекта, запрещающего преподавание «провоцирующих рознь концепций» в учебных заведениях. Автор инициативы республиканец Рэй Гарофало заявил, что, обсуждая тему рабства, «можно говорить обо всём — хорошем, плохом, неприятном». Как пишет Insider, заявление вызвало насмешку у коллег политика, возразивших, что «в рабстве нет ничего хорошего».


Reuters

Член палаты представителей легислатуры штата Луизиана республиканец Рэй Гарофало предложил новый законопроект, который запретил бы преподавание «провоцирующих рознь концепций» в учебных заведениях, пишет Insider. По словам политика, в ходе обсуждений темы расизма в государственных школах и вузах необходимо говорить о «хорошем» в контексте рабства.

 

В ходе слушаний во вторник 27 апреля, посвящённых новому законопроекту HB 564, Гарофало, возглавляющий в палате комитет по вопросам образования, заявил, что его инициатива направлена на то, чтобы «убрать политику из классов» и создать «образовательную среду, свободную от дискриминации». 

 

Однако когда законодатель начал объяснять, как, на его взгляд, в учебных заведениях должны объяснять тему рабства, коллеги развеселились. 

 

«Если обсуждается тема рабства, можно говорить обо всём, что касается рабства, — хорошем, плохом, неприятном», — выступил Гарофало. «Только вот в рабстве нет ничего хорошего», — возразила республиканка Стефани Хилферти, вызвав смех у собравшихся.

 

— Louisiana Democrats (@LaDemos) April 27, 2021

 

Как отмечает Insider, законопроект Гарофало также должен запретить распространение в учебных заведениях идеи о том, что в США или Луизиане существует «систематический расизм или сексизм». Инициатива должна воспрепятствовать передаче учащимся знаний, которые «продвигают провоцирующие рознь концепции».

 

Во вторник обсуждение законопроекта зашло в тупик, но Гарофало выразил готовность переписать некоторые формулировки, чтобы получить поддержку скептически настроенных однопартийцев. Впрочем, по данным СМИ, группа в комитете по вопросам образования, состоящая и из демократов, и из республиканцев, попросила автора инициативы не вводить её повторно в ходе текущей сессии легислатуры. 

 

«Не уверена, что мы сможем привести этот законопроект в корректную форму в течение этой сессии», — поделилась член палаты представителей республиканка Барбара Фрейберг. Её коллега демократ Гэри Картер прямо назвал инициативу «плохим законопроектом». 

 

Издание обращает внимание, что законопроект Гарофало был предложен в период, когда республиканцы по всей стране пытаются дать отпор распространению критической расовой теории, которая исследует, как поколения неравенства и расизма до сих пор откликаются в американском обществе. Как считает Гарофало, эта теория «усугубляет расизм и провоцирует ненависть».  



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