 

Der Spiegel – большая вечеринка на МКС, судя по всему, скоро закончится

30.04.2021, 2:52, Новости дня
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Несмотря на все разногласия, долгие годы русские, американцы и их международные партнёры отправлялись на МКС, вместе там работали и занимались исследованиями, однако эта большая вечеринка, судя по всему, скоро закончится. Как пишет Der Spiegel, Китай и РФ сегодня активно сотрудничают в космической области, поэтому не исключено, что в будущем альянсы будут совершенно другими — не такими, как существующие сегодня.


Reuters

Сотрудничество в космосе, несмотря на кризисы на Земле, — таков был до недавнего времени лозунг космических полётов. Он не просто использовался в политических речах, но и два десятилетия служил основой повседневной практики. В настоящее время на МКС находятся в общей сложности 11 женщин и мужчин из четырёх стран, однако, как пишет Der Spiegel, большая вечеринка, судя по всему, скоро закончится.

Как отмечает издание, в соответствии с решением конгресса США Китай не имеет права участвовать в работе Международной космической станции, поэтому логичным представляется решение этой страны создать собственную станцию в космосе. Однако один из партнёров по МКС — РФ — планирует в будущем вновь самостоятельно выполнять полёты в космос и тоже хочет создать собственную национальную космическую станцию. 

Как недавно заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, в настоящее время обсуждается идея сообщить международным партнёрам о выходе РФ из проекта МКС с 2025 года. Официально ещё не было объявлено о таком шаге, однако в РФ уже давно ведётся планирование работ. В сборочных цехах космического концерна «Энергия» в городе Королёве уже находится, вероятно, очень важный для будущего аппарат. Здесь создаётся научно-энергетический модуль «НЭМ», который русские первоначально хотели отправить на МКС в 2024 году. Однако теперь он может лечь в основу новой космической станции, как сообщил глава «Роскосмоса» Рогозин. По его словам, в таком случае модуль нужно будет перестроить и снабдить новым стыковочным механизмом, а также кабиной для космонавтов.

В Москве считают, что на строительство новой космической станции придётся потратить примерно $6 млрд. Не исключено, что можно будет сэкономить средства в случае, если космонавты не будут работать на ней постоянно. Когда на борту не будет экипажа, эксперименты могут проводить роботы.

Также, пишет автор материала, не стоит забывать и о Китае, который помимо станции на околоземной орбите планирует создать свою станцию и на Луне, которую китайцы хотят построить вместе с русскими. И хотя дополнительной информации по этому проекту пока нет, в заявлении китайских властей содержится явное приглашение в адрес возможных иностранных участников. 

«Если сотрудничество Москвы и Пекина на Луне действительно принесёт свои плоды, это будет означать, что совместная работа в космосе отнюдь не закончилась. Однако альянсы будут совершенно другими — не такими, как существующие сегодня», — заключает автор Der Spiegel.



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