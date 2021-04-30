 

Das Erste – приход к власти Байдена не стал решением всех проблем американо-немецких отношений

30.04.2021, 2:52, Новости дня
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Несмотря на очевидное возобновление активного диалога между Вашингтоном и Берлином с момента прихода к власти Джо Байдена, в отношениях США и ФРГ остаётся множество спорных моментов, пишет Das Erste. Как и его предшественник, Байден является противником «Северного потока — 2» и сторонником жёсткого курса в отношении Китая. Кроме того, Байден временами также действует по принципу «Америка прежде всего» — например, в вопросе с вакцинами.


Reuters

С приходом к власти в США Джо Байдена, диалог между Вашингтоном и Берлином возобновился, пишет Das Erste. Однако то, что стороны начали говорить друг с другом, ещё не значит, что они начали друг друга слышать.

В качестве одного из примеров можно привести вывод войск из Афганистана, отмечает издание. Байден проинформировал ФРГ и остальных союзников по НАТО о своём решении за один день до его огласки. Своим шагом, американский лидер не оставил своим союзникам выбора, кроме того, как последовать за США и также вывести свои войска, отмечает Das Erste. Ещё одним примером может служить процесс вакцинации от коронавируса, в котором Байден чётко следует принципу «Америка прежде всего».

При этом первые 100 дней Байдена в качестве президента ознаменовались и положительными моментами в американо-немецких отношениях, пишет Das Erste. Прежде всего, они связаны с возвращением США на мировую арену. В Берлине приветствовали возвращение США в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату. Возможное возобновление ядерной сделки с Ираном также может считаться свидетельством восстановительных работ в американо-немецких отношениях.

Однако спорных тем всё равно много, подчёркивает издание. В первую очередь, это касается строительства «Северного потока — 2», пишет Das Erste. Байден считает газопровод ошибкой, однако правительство ФРГ не собирается отзывать свою поддержку проекту. Глава МИД ФРГ Хайко Маас недавно подчеркнул необходимость возможности поддержания экономических отношений с Россией.

Кроме того, в правительстве ФРГ считают, что США занимают излишне конфронтационную позицию в отношении Китая, пишет Das Erste. Ещё одной спорной темой по-прежнему остаются расходы на НАТО.

Ни Европа, ни какой-либо другой регион, не получат особого внимания при Байдене, резюмирует Das Erste. А потому Германии и другим странам ЕС нужно готовиться к тому, чтобы самим о себе заботиться. 



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