 

Дептранс предсказал двухдневные пробки на выезд из Москвы из-за длинных майских

30.04.2021, 2:22, Новости дня
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Департамент транспорта Москвы опубликовал список магистралей города, на которых ожидается наибольшая нагрузка в длинные майские праздники.

«Сложней всего выехать из города будет по этим магистралям: Щелковское шоссе, Ярославское шоссе, Каширское шоссе, Варшавское шоссе, Ленинградский проспект, Волгоградский проспект, Рязанский проспект, Липецкая улица, шоссе Энтузиастов», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что на этих направлениях наибольшая нагрузка ожидается в субботу, 1 мая.

В пиковые часы (с 15 до 20 в пятницу и весь день в субботу) будет сложно попасть на автомобиле в центр Москвы, к Садовому кольцу и ТТК, предупредили в ведомстве.

«Если планируете уезжаеть за город в ближайшие дни, то рекомендуем выдвигаться в пятницу до 15 часов или уже после 21.00, в субботу лучше успеть «проскочить» до 9 утра или поздним вечером», – посоветовали в департаменте.

Напомним, президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом попросила Глава Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.

Попова призывала не планировать массовые мероприятия на майские праздники, а провести выходные в кругу семьи.



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