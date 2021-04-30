 

Число пострадавших на границе Киргизии и Таджикистана достигло 96

30.04.2021, 2:22, Новости дня
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Число пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 96 человек, сообщил координатор минздрава Киргизии по Баткенской области Арзыбек Борубеков.

Кроме того, как передает 24.kg, 38 пострадавших были отправлены в медучреждения Бишкека, передает ТАСС.

Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, пострадали 84 гражданина Киргизии. Киргизия эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны.



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