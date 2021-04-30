Санду захотела посетить Россию

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, отношения с которой считает важными для республики.

«Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений», – приводит ТАСС слова президента Молдавии в ходе выступления на телеканале «ПРО ТВ».

Санду заметила, что хочет провести переговоры для продления льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта.

«Я направляла письмо с просьбой продлить беспошлинный режим для экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию и мне хотелось бы системного решения этой проблемы», – отметила глава Молдавии. Она также сообщила, что в настоящее время проблемы двусторонних отношений обсуждаются по дипломатическим каналам.

«Обсуждаю с послом РФ многие проблемы, направила несколько писем, в том числе по поводу поставки нам вакцины. Мы благодарны за гуманитарную помощь, которую предоставила нам Россия», – отметила Санду.

В минувшую субботу Санду поблагодарила Россию за поставленную Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». Днем ранее Санду заявила, что у Молдавии «есть много проблем, которые нужно решить с Россией». В январе Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией.