 

Insider – во время выступления Байдена демократы аплодировали стоя, а республиканцы боролись со сном

30.04.2021, 1:58, Новости дня
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Пока президент США Джо Байден рассказывал о своей программе в первом обращении к Конгрессу, а демократы воодушевлённо ему хлопали, многие республиканцы сидели «с каменными лицами», пишет Insider. По наблюдениям СМИ, политики из партии Дональда Трампа засыпали, делились критическими замечаниями в Twitter и признавались, что скучают по прошлому главе Белого дома.


Reuters

Во время первого обращения президента США Джо Байдена к конгрессу вечером в среду 28 апреля некоторые республиканцы открыто демонстрировали свою незаинтересованность в мероприятии, пишет Insider. 

 

К примеру, пока Байден говорил о своей программе, затрагивая темы экономики, здравоохранения и системы уголовного правосудия, Лорен Боберт из Республиканской партии, не так давно ставшая членом палаты представителей от штата Колорадо, делилась своими критическими замечаниями в Twitter. 

 

«Скучаю по президенту Трампу», — написала политик в начале выступления действующего лидера. Где-то ближе к середине обращения Боберт достала серебристое термическое покрывало и накрыла себе ноги. В конце послания республиканка заключила, что «режим Байдена находится в экзистенциальном кризисе» и что «лучшее в этой речи — то, что она закончилась». 

 

От камер не укрылось, что в ходе обсуждения иммиграционной реформы сенатор от штата Техас Тед Круз еле сдерживался, чтобы не заснуть. Позднее конгрессмен назвал обращение Байдена «скучным, но решительным».

 

— KRON4 News (@kron4news) April 29, 2021

 

Когда президент говорил о таких проблемах, как недостаток питьевой воды, необходимость создания рабочих мест и детях из бедных семей, по наблюдениям Insider, многие республиканцы, включая лидера меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти, сидели «с каменными лицами». По окончании выступления главы Белого дома Маккарти заметил, что «всё это можно было бы просто прислать по электронной почте». 

Как и упомянутая выше Боберт, многие республиканцы также раскритиковали Байдена в Twitter, назвав речь президента «жалкой» и обвинив его в «показухе». Некоторые обратили внимание, что из-за мер безопасности, связанных с коронавирусом, в зал, где состоялось обращение, пустили лишь 200 человек. При этом в обычное рабочее время в конгрессе, по словам республиканки Марджори Тэйлор Грин, демократы и не думают соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, как заметила член палаты представителей Нэнси Мэйс, Байден и стоявшие позади него вице-президент Камала Харрис и спикер Нэнси Пелоси были в масках, хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что вакцинированные люди, находясь в одном помещении, могут маски не носить. 

В ходе выступления президента демократы неоднократно вставали со своих мест и аплодировали лидеру, а республиканцы по большей части сидели сложа руки на коленях. Однако были и моменты всеобщего единения, когда, например, представители и Демократической, и Республиканской партий приветствовали первую леди Джилл Байден, которая, по словам супруга, некогда преподавала в государственном двухгодичном колледже. Также многие республиканцы поддержали аплодисментами призыв Байдена вакцинироваться. 

Общую реакцию Республиканской партии на послание президента суммировал сенатор от Южной Каролины Тим Скотт: «Наш президент кажется хорошим человеком. И в своей речи он произнёс много хороших слов. Но уже прошло три месяца, а действия президента и его партии разводят нас всё дальше друг от друга». 



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